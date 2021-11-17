LoL'ün Yan Oyunu Ruined King PC ve Konsollara Çıktı

League of Legends'in (LoL) yan oyunu Ruined King PC ve konsollar için çıkışını gerçekleştirdi. Peki, Riot Games'in yeni oyununun sistem gereksinimleri neler? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ruined King PC ve Konsol Sürümleri Satışa Sunuldu

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Riot Games, yeni oyunları piyasaya sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan Ruined King: A League of Legends Story, duyurulduğu ilk günden beri milyonlarca League of Legends oyuncusu tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu.

Ruined King PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Oyun yeni nesil oyun konsollarına ücretsiz yükseltme desteğine sahip olacak. Oyunun PC sürümü 99,99 TL fiyat etiketi ile Steam ve Epic Games isimli popüler dijital oyun mağazaları üzerinden satışa sunuldu. Ruined King'in PS4 sürümü ise 285 TL fiyata sahip.

Airship Syndicate tarafından geliştirilen video oyununda Türkçe dublaj ve alt yazı desteği bulunuyor. Airship Syndicate, daha önce Darksiders Genesis ve Battle Chasers: Nightwar isimli video oyunlarını geliştirmişti.

Sahip olduğu grafikler ile dikkat çeken rol yapma oyununda Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri ve Yasuo isimli şampiyonlar bulunuyor. Bilgewater şehriyle gizemli Gölge Adalar'ı keşfettiğimiz video oyununda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor.

Ruined King Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD A8-5600k

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Radeon Vega 8 / Geforce GTX 650 / Radeon HD 7770

VRAM: 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Radeon Vega 8, Geforce GTX 650 ya da Radeon HD 7770 ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-2300 veya AMD A8-5600k isteniyor.

Ruined King Önerilen Sistem Gereksinimleri