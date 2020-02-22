Ruiner, Yakın Bir Zamanda Switch için de Satışa Sunulacak

2017 yılının Eylül ayında PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Ruiner, Switch için de uyarlanıyor. Devolver Digital henüz bir tarih vermedi ama görünüşe göre fazla beklemeyeceğiz.

YOU CAN NEVER ESCAPE.



RUINER IS COMING TO #NintendoSwitch



WHEN?

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You asked, we deliver. It took a while, but we're almost there. Get ready. Help us and SPREAD THE NEWS!#RUINER #ruinergame #nintendo #switch #cyberpunk pic.twitter.com/PuAmj1g4SJ — RUINER (@ruinergame) February 21, 2020

Ruiner, izometrik açıdan oynanan aksiyon oyunu oluyor. 2091 yılında ve Rengkok isimli siber bir metropolde geçiyor. Yozlaşmış sisteme karşı savaş açan bir psikopat rolünde olacağınız oyunda, olan biteni açığa çıkartmak ve ketum bilgisayar korsanı arkadaşınızın yol göstericiliği altında kaçırılan kardeşinizi kurtarmak için mücadele vereceksiniz.

Ruiner, farklı türdeki saldırıları dengeli bir şekilde kullanmanızın gerekeceği hızlı çatışmalara dayalı bir aksiyon oyunu ve tercihen yarın yokmuş gibi kalabalığın arasına dalabilir veya saldıracağınız noktaları önceden belirleyerek stratejik hamlelerde bulunabilirsiniz. Çatışmalarda kullanabileceğiniz yüksek teknolojiye sahip ateşli ve yakın dövüş silahlarınız olacak. Bunların yanı sıra enerji koruması ve depar takviyesi dahil farklı türde teçhizatlar da kullanabileceksiniz.

Oyunun PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanmış olan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.