RuneScape Steam'e Geliyor! İşte Tarih

Geliştirici ekip Jagex, popüler video oyunu RuneScape için oyuncuları sevindiren bir karar aldı. Jagex tarafından yapılan açıklamaya göre açık dünya MMORPG türündeki RuneScape Steam'e gelecek. Peki, RuneScape, popüler dijital oyun mağazası Steam'e ne zaman gelecek? Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan RuneScape oyununun Steam'e ne zaman geleceği ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2001 yılında çıkışını gerçekleştiren RuneScape, kısa sürede dünya genelinde büyük bir başarının altına imza attı. RuneScape günümüzde bile dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Geliştirici ekip, haziran ayında video oyununun günlük aktif oyuncu sayısı rekoru kırdığını duyurmuştu. Jagex, RuneScape'in başarısını Steam üzerinden devam ettirmeyi amaçlıyor.

Açık dünya MMORPG türündeki video oyunu 14 Ekim tarihinde popüler dijital oyun mağazası Steam'e gelecek. Video oyununun web tarayıcısı üzerinden oynanabilen klasik sürümü RuneScape Old School ise 2021 yılının başlarında Steam platformuna eklenecek. Böylece oyuncular RuneScape Old School ve RuneScape oyunlarına Steam üzerinden erişebilecek.

Geliştirici ekip Jagex, oyuncu kitlesini genişletmek ve video oyununda birtakım iyileştirmeler yapmak için popüler video oyunu RuneScape'i Steam'e ekleyecek. RuneScape oyuncuları, önceki hesaplarını Steam hesaplarına bağlayabilecek. Oyuncular, video oyununun Steam sürümünde birçok üyelik paketi ve başarımlar yer alacak. Video oyununun Android platformunda yer alan RuneScape Mobile isimli bir mobil oyunu da bulunuyor.

