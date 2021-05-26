Rus Ajanslar, Pfizer'i Kötülemek için Yayıncılarla Çalışıyor!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni iddialara göre sözde İngiltere merkezli Rus ajansların, Pfizer aşısını kötülemek için Fransız ve Alman yayıncılara ve içerik üreticilerine para teklif ettiği belirtiliyor. Konu hakkında merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik!

Rus Ajanslar, Pfizer'i Karalamak için Harekete Geçti!

Söz konusu iddiaların odağında, kendisini 'reklamcıları ve yayıncıları birbirine bağlayan influencer pazarlama platformu' olarak tanıtan Fazze yer alıyor.

Londra'daki 5 Percy Street'te bulunduklarını iddia eden ajansın adres bilgilerinin doğru olmadığı tespit edilirken, o zamandan bu yana internet siteleri kullanımdan kaldırıldı ve Instagram hesabı gizli hale getirildi. Öte taraftan ajansın birkaç haftalık süre içerisinde onlarca Alman ve Fransız yayıncı ve içerik üreticisi ile temasa geçtiği fark edildi.

Ajans yayıncılardan, Pfizer aşısının diğer aşılardan daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğuna dikkat çekilmesini istedi. Daha sonrasında ise "ana akım medyanın bu durumu görmezden geldiğini" ve "hükümetlerin neden insan sağlığı için tehlikeli olan aşıyı satın aldığını" dile getirmeleri istendi.

Tüm bu şartlara ek olarak bu videonun sponsorlu ya da reklamlı olduğuna dair uyarıların yapılmamasını isteyen ajans, yayıncıların bu konuya ilgi duyuyormuş gibi davranması ve kendi bağımsız görüşleri gibi sunulması gerektiğinin altını çizdi.

E-postaların ekran görüntüleri, 1.2 milyon abonesi olan popüler bir YouTuber tarafından paylaşıldı. YouTuber, kampanya için 'inanılmaz bir bütçenin' bulunduğunu ancak müşterinin kimliğini açıklamaktan kaçındığını vurguladı. Yaklaşık 1.5 milyon abonesi olan Alman bir YouTuber da, benzer bir e-postayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

LinkedIn'e göre Fazze'nin yönetimi, Rus kişilerden oluşuyor. Nitekim Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı bir araştırmada, Rusya ve Çin, Avrupa'daki aşılar için temelsiz bağlantılar kurarak Rus ve Çin aşılarını yükseltip, Avrupa aşılarına olan güveni sarsmakla suçlanmışlardı.