Rus Askerler, Superman Zırhı ile Donatılacak

Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve askerleri patlamalara karşı koruyan robotik kamuflaj tüm testlerden başarıyla geçti.

Rus ordusu için üretilen ve 'Superman suit' olarak da anılan “Ratnik-3” adındaki özel kamuflaj, gücünü titanyumdan alıyor. Gücü ve dayanıklılığı önemli ölçüde artıran zırh, alevle direkt temaslarda dahi müthiş bir performans sergiliyor. Isıya dayanıklı bir malzemeden yapılmış olan kamuflaj, geleceğin savaş alanlarında Rus askerlere büyük bir avantaj sağlayabilir.

Moskova’da düzenlenen “Ordu 2018” fuarında görücüye çıkan Ratnik-3, test aşamasını başarıyla geçti. Bilim insanları, iskelet kamuflajı kullanan askerlerin mayın ve el bombası gibi ani patlamalardan korunabileceğini söylüyor. Hayati organları koruyarak ölüm riskini azaltan kamuflaj, gemilerde ve uçaklarda yaygın olarak kullanılan güçlü sentetik aramid elyaflarlardan yapıldı.

Gece görüşü, termal kameralar ve daha birçok elektronik sistem ile donatılan 'Superman suit' , askerler üzerinde hiçbir ağırlık yapmıyor. Yeni nesil muharebe donanımı, Rusya'nın gelecekteki piyade muharebe sistemi Ratnik'in bir parçası.

Rusya Savunma Bakanlığı, kamuflajın ordu içerisinde aktif olarak kullanılması için çalışmalarını hızlandırdı. Zırhın, seri üretime geçilmesinin ardından en geç 2025 yılında kullanıma hazır olması bekleniyor. Kamuflajın aynı zamanda siviller tarafından da satın alınabileceği öğrenildi.