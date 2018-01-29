Rus Bağlantılı Hesaplar, Trump ile 470 Bin Defa Etkileşime Geçmiş

Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar, çok uzun bir zamandır Amerikan kamuoyunu meşgul ediyor. Son olarak, Twitter'ın ABD Senatosu Yargı Komitesi'ne sunduğu rapora göre, Rus bağlantılı hesaplar, Donald Trump'ın Twitter'daki paylaşımlarını 1 Eylül ila 15 Kasım 2016 tarihleri arasında yaklaşık 470,000 kez retweet yaptı.

Amerikan siyaseti, belki de tarihinde hiç olmadığı kadar zor bir süreçten geçiyor. ABD'nin nevi şahsına münhasır başkanı Donald Trump'ın söylemleri ve benimsediği politika, ne içte ne de dışta beklenen cevabı bulamıyor. Ancak bizi ilgilendiren kısım, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini çeşiltli sosyal medya platformlarını enstrüman olarak kullanarak manipüle etmeye çalışması.

Google, Facebook ve Twitter, tüm bu iddiaların kalbinde yer alırken, her üç şirket de söz konusu iddiaların aydınlatılması için ABD Senatosu ile ortak bir çalışma yürütüyor.

ABD Senatosu Yargı Komitesi tarafından Cuma günü yayınlanan raporda, Twitter, Rus botların 1 Eylül ila 15 Kasım 2016 tarihleri arasında Trump'ın paylaşımlarını yaklaşık 470,000 kez retweet yaptığını ortaya koydu. Ayrıca Rus bağlantılı hesaplar, bir diğer başkan adayı Hillary Clinton'ı da 50,000 defa retweet yapmışlar.

Twitter, istihbarat kuruluna sunduğu son raporda, günde yaklaşık 450,000 "şüpheli" oturum açıldığı söylüyor; bu da muhtemel Rusya bağlantılı hesapların otomatik olarak mesaj göndermek ve retweet yapmak için oluşturulmuş botlar veya bilgisayar programları olabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya ile bağlantılı 2,752 hesabı askıya alan şirket, ABD seçimlerini manipüle etme amacı taşıyan 3,814 yeni hesap daha keşfettiğini açıkladı.

Öte yandan Rusya hükümeti, Trump yönetimine destek vermiş olabileceği iddialarını hala şiddetle reddediyor. Fakat tüm dünya şu soruyu soruyor: Rusya'nın başkanlık seçimine müdahale ettiği yönündeki iddialar, Trump'ın koltuğunu kaybetmesine neden olabilir mi?

İlerleyen günlerin neler getireceğini kimse bilemez, ancak Amerikan derin siyasetinin hiç olmadığı kadar kaynadığını net bir şekilde söyleyebiliriz.