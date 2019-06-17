Rus Bilim İnsanları Elon Musk'a Özendi, Uzaya 'Araba' Yolladı

Rus bilim insanları, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in uzaya kırmızı bir Tesla göndermesini kıskanmış olacak ki, içinde Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in figürünün yer aldığı bir arabayı uzaya gönderdi. Tabii, uzaya gönderilenin gerçek değil, oyuncak araba olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

SpaceX, geçtiğimiz yılın şubat ayında, 21. yüzyılın en önemli olaylarından birini gerçekleştirmiş ve dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarılı bir şekilde uzaya fırlatmıştı. Tabii, bu olayı asıl ilginç kılan şey ise, roketin ucunda kırmızı bir Tesla Roadster olmasıydı.

Elon Musk'ın kişisel Tesla Roadster aracı, sürücü koltuğunda SpaceX'in yeni astronot kıyafetleri giydirilmiş Starman adlı bir manken ve David Bowie'nin 'Space Oddity" şarkısı eşliğinde uzayda bir yerde yolculuğuna devam ediyor.

Musk’tan ilham alan Rusya’daki Tomsk Devlet Üniversitesi’den bilim insanları, Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in figürünün yer aldığı Jiguli oyuncak arabasını yüksek irtifa balonu ile atmosfere gönderdi.

Saatte 80 kilometre hızla atmosferin 150 kilometre yukarısına çıkan oyuncak araba, 16 saatlik yolculuğunun ardından Moğolistan ve Çin’in 2 bin kilometre uzağındaki bir alana iniş yaptı.