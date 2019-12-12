Rus Bilim İnsanları, TiNiCu Alaşımı ile Akıllı Malzemeler Üretti

Rus bilim insanları, geliştirdikleri şekil hafızalı alaşımlar ile yeni akıllı malzemeler üretti. Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ile Ulusal Teknoloji Araştırma Üniversitesi’nden (MISIS) bilim insanlarının katıldığı araştırmadan elde edilen TiNiCu alaşımının, pek çok alanda mikro elektronik cihaz üretilmesinde kullanılması planlanıyor.

Materials dergisinde yayınlanan araştırma, TiNiCu alaşımının ısıyla şekil değiştirdiğini ancak alaşımın ilk haline dönmesi ile malzemelerin de eski şekillerine dönebildiklerini gösterdi. Bu akıllı malzemeler sayesinde elde edilen cihazların tıp, uzay ve havacılık alanlarında kullanılması hedefleniyor.

MEPhI Katı Cisim ve Nano Sistemler Fiziği Bölümü’nden Doçent Aleksandr Şelyakov’un yaptığı açıklamalara göre, TiNi-TiCu isimli akıllı alaşımdan elde edilen ve kalınlığı 30-50 mikrometre olan metal-cam özellikli şeritlerin yüksek sıcaklıklardaki yapıları sert iken sıcaklık düştükçe bu şeritlerde esneme görülür ve kuvvet uygulandığında şekil değiştirebilir. Ancak malzemenin şekli değiştikten sonra sıcaklıkların eski haline dönmesiyle malzemenin de ilk haline dönebilmesi TiNi-TiCu ile mümkün oluyor.

Titanyum, nikel ve bakırın değişik oranlarda bir araya getirilmesiyle elde edilen alaşımın akıllı malzemeler üzerinde oldukça yenilikçi bir etkisi olacak. Özellikle mikro biyoteknoloji ve mikro (nano) elektrik sistemler gibi alanlarda kullanılabilecek olan alaşımın mikro cımbız ve miko kapak gibi aletlerde kullanılması planlanıyor.