Rus Bilim İnsanlarından 100 Yıl Ömürlü Nükleer Pil

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden bilim insanları, 100 yıl ömürlü nükleer pil üretmek için çalışıyor.

Nanotaneciklerini kullanarak betavoltaik güç beslemeli radyoizotop enerji kaynakları üzerinde çalışan bilim insanları, bu teknoloji ile çok farklı alanlarda kullanılabilecek 100 yıl ömürlü nükleer pil üretmek istiyor.

Sputnik Türkiye ’nin haberine göre, Rus bilim insanları nanoelektronik teknolojisi ile mekanik unsurların bir araya getirilmesi sonucunda mikrobiyolojik veya kimyasal sensörler için gerekli mikroboyutta enerji kaynakları üretmeye yönelik çalışma yürütüyor.

Gelecekte 100 yıl ömürlü nükleer pil üretebilmek için betavoltaik güç beslemeli radyoizotop enerji kaynakları üzerinde çalışan bilim insanları, söz konusu pillerin hiçbir müdahalede bulunmadan stabil ve tamamen sessiz şekilde faaliyet gösterebildiğini belirtti.

Pillerin sivil hayatta kalp atış hızını ayarlayan cihazlar, minyatür kan şekeri veya kan basıncı ölçerler, uzaktan kumanda sistemleri ve mikro-robotlarda kullanılması planlanıyor.

MEPhI Lazer ve Plazma Teknolojisi Enstitüsü'nden Pyotr Borisyuk, kurulan özel sistemle Nikel-63 nanotanecik filmlerinin iki önemli işlemi gerçekleştirme imkânı sağladığının keşfedildiğini söyledi. Ayrıca kel-63'ün beta çözünüm enerjisini yarı iletken sistemler olmadan elektron akımına dönüştürülebileceğini belirten Borisyuk, nikelin, esnek ve kolay işlenebilen bir metal olması bakımından da elverişli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Sputnik Türkiye