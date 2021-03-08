Rus ve Çinli Hackerlar Avrupa'nın Aşı Verilerini Çaldı

Rus ve Çinli hackerlar aşı verilerini çaldı mı? Hükümet destekli bilgisayar korsanlarının COVID-19 aşı verilerini çalma girişimleri düşünülenden daha kapsamlı olabilir. Hollandalı bir gazete, Rusya ve Çin'in Avrupa İlaç Ajansı'na karşı siber saldırılar başlattığını, aşılar ve tedaviler için belge topladığını iddia ediyor.

Rus istihbarat teşkilatı ve Çinli casusların Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) yapılan siber saldırıların arkasında olduğunu iddia eden Hollandalı gazete De Volkskrant, ihlalle ilgili soruşturmaya yakın kaynaklara atıfta bulundu.

Amsterdam merkezli Avrupa ilaç düzenleyicisi Aralık ayında COVID-19 aşıları ve ilaçlarıyla ilgili belgelerin çalındığı ve internet üzerinden sızdırıldığı bir saldırı bildirdi. Rus ve Çinli hackerlar tarafından düzenlendiği belirtilen suçlamaya karşı Rusya Dışişleri Bakanlığı yorum talebine yanıt vermedi.

Avrupa İlaç Ajansı, Hollanda ve Avrupa kolluk kuvvetleriyle birlikte bir soruşturma başlattı, ancak şu ana kadar saldırıları kimin gerçekleştirmiş olabileceğine dair hiçbir ayrıntı verilmedi.

Rus ve Çinli hackerlar aşı verilerini çaldı mı?

De Volkskrant Cumartesi günü yaptığı açıklamada, EMA'nın 2020'nin ilk yarısında Çinli casuslar tarafından, ardından yılın ilerleyen aylarında Rus istihbarat ajanları tarafından hedef alındığını bildirdi.

Kaynakların aktardığına göre Çinliler, bir Alman üniversitesinin sistemlerini hackleyerek erişim kazandı. Rusların ise EMA'nın iki aşamalı doğrulama girişindeki ve diğer siber savunma türlerindeki kusurları istismar ettiği iddia ediliyor.

EMA sözcüsü Monika Benstetter konuya ilişkin açıklamasında, "Kolluk kuvvetleri ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen ceza soruşturması halen devam ediyor. Bu konuda EMA elbette tam iş birliği yapmaya hazır" dedi.

De Volkskrant'a konuşan kaynaklar, Rus bilgisayar korsanlarının EMA'nın sistemlerine bir aydan fazla süredir erişimde olduğunu söyledi. Kaynaklar Rus ve Çinli hackerların, hangi ülkelerin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını kullanacakları ve ne kadar alacakları ile ilgilendiklerini de sözlerine ekledi.

Pfizer ve BioNTech ise EMA'nın ilk açıklamasından kısa bir süre sonra aşılarla ilgili belgelere erişildiğini duyurdu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve Avrupa'daki binlerce vatandaşın tehlikede olabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Ayrıca kısa süre önce Kuzey Kore'nine Pfizer'ı hacklediği iddiası sosyal medya gündemine düşmüştü. Güney Kore tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Kuzey Kore'nin koronavirüs aşısı ve tedavisi hakkında teknoloji bilgisi elde etmek için Pfizer sunucularını hacklemeye çalıştığı belirtilmişti.