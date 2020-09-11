Rus, Çinli ve İranlı Hackerlar ABD Seçimlerini Hedef Alıyor!

Microsoft araştırmacıları hackerların ABD siyasetine müdahale etmekten vazgeçmediklerini fakat izlerini kapatma konusunda daha akıllı olduklarını söylüyor. Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine Rus, Çinli ve İranlı hacker gruplarınca siber saldırı düzenleyeceği düşünülüyor.

2016'daki başkanlık seçiminde Rus hackerlar Demokrat Parti'nin binlerce e-postasını çalıp sızdırmasının ardından siber güvenliğin siyasette önemli bir rol oynadığı anlaşıldı. Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı ve FBI gibi devlet kurumları, seçimleri hackerlardan korumak için çalışıyor fakat yeni seçime ilişkin hacker gruplarının siber saldırı çalışmalarına başladığı iddia edildi.

Microsoft yabancı grupların seçimi hedefleyen çabalarını hızlandırdığını açık bir şekilde gözlemlediklerini söyledi. Hem Başkan Trump hem de Biden'ın kampanyaları siber saldırganların hedefinde olabilir.

Hacker Grupları Siber Saldırılarla ABD Seçimlerini Etkileyebilir

Microsoft'a göre Çinli, Rus ve İranlı siber saldırganlar siyasilerle bağlantılı danışmanlar da dahil olmak üzere iki yüzden fazla kişiyi ve kuruluşu hedefliyor. Şirkete göre hackerlar 1,000 farklı IP adresi arasında geçişler yaparak izlerini gizliyor ve her gün 20 yeni adres ekliyor.

Microsoft, Rusların hackleme çabalarının aksine Çinli korsanların, web sitelerinde bilinen hataları kullandığını ve saldırılar için belirli kişileri hedef aldığını belirtti. İranlı hackerlar da Mayıs ve Haziran ayları arasında Trump'ın kampanya personeline ait hesaplara ve Trump yönetim yetkililerine ait hesaplara erişmeye çalışıyor.