Rus Fenomen İki Yıl Para Biriktirerek Aldığı Arabasını Helikopterden Attı

Rus fenomen Igor Moroz iki yıl para biriktirerek aldığı arabasını helikopterden aşağı attı. Görüntüleri paylaşan fenomen sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Sıkıldım'

Karelia Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleşen bu olayda Rus fenomen Igor Moroz kullandığı aracı helikoptere yükledi. Bunun ardından belirli bir miktarda havalanan helikopter aracı yere bıraktı. Aracın adeta bir hurdaya döndüğü anları görüntüleyen Moroz, çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Konu hakkında "Muhtemelen bana bunu neden yaptığımı soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı ve iki yıl önce para biriktirerek bu arabayı satın aldım. Ancak artık hayal kırıklığına uğramaya başladım. Bıktım ve bu arabayı bu hale getirdim." diyen Moroz, sosyal medyada pek çok kişinin tepkisini topladı.

Helikopterden atılan aracın Mercedes Benz AMG G63 olduğunu belirtelim. Bununla birlikte fenomen tarafından yapılan açıklamaya göre bu araç için ödenen fiyat ise 300.000 dolar civarlarında. YouTube üzerinde yaklaşık 63 bin abone sayısına sahip olan Moroz tarafından atılan video şu an için yaklaşık 1,2 milyon defa izlendi.