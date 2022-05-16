Rus Hackerlar Eurovision 2022 Esnasında Bir Dizi Saldırıda Bulundu

Organizatörler, Rus yanlısı siber suçluların 2022 Eurovision Şarkı Yarışması sırasında gösterinin kendisi de dâhil olmak üzere bir dizi hedefe saldırmaya çalıştığını doğruladı. İtalyan polisi, siber güvenlik departmanının hem Cumartesi günkü Eurovision büyük finali hem de önceki iki yarı finali sırasında ulusal ağ altyapısına yönelik bir dizi saldırıyı engellediğini söyledi.

Ukrayna'nın Kalush Orkestrası tarafından savaş karşıtı sözler içen bir şarkının zaferiyle sonuçlanan Eurovision Şarkı Yarışması, İtalyan Maneskin'in 2021'de kazanmasının ardından Torino'da yapıldı.

İtalyan polisi siber güvenlik departmanından gelen raporlar, İtalyan ağ altyapısına yönelik birkaç saldırının, olayın kendisine yönelik bir DDoS saldırısı da dâhil olmak üzere iki Rus yanlısı grup tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Polis, saldırıların kötü şöhretli "Killnet" hacker grubu ve ona bağlı "Legion"dan geldiğini söyledi ancak ilgili süreç hakkında daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

İtalyan Yetkili Makamları Saldırıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

İtalyan makamlarından yapılan açıklamada "ICT Rai ve Eurovision TV ile işbirliği içinde oylama işlemleri ve şarkı söyleme performansları sırasında ağ altyapılarına yönelik DDoS niteliğindeki çeşitli bilgisayar saldırıları hafifletildi." ifadelerine yer verildi. Polisin, Eurovision'a yönelik saldırıların tartışıldığı gruba ait olduğu iddia edilen Telegram sohbetlerini takibe aldığı da belirtildi.

Killnet, bu yılın başlarında Anonymous'taki sunucuların çevrimdışına alındığı bir saldırının arkasında olduğunu iddia ettikten sonra adından söz ettirmişti. Bu saldırı, Anonymous'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından birlik hareketlerinin ayrıntılarını ve diğer askerî bilgileri sızdırma taahhüdünün ardından gelmişti. Killnet, Telegram kanalındaki bir gönderide polisin iddialarına saldırının arkasında olmadığını söyleyerek karşılık verdi.

Dahası grup, üzerlerindeki uçlamaya misilleme olarak İtalyan polisinin yanı sıra 10 belirtilmeyen ülkeye "savaş ilan edeceğini" söyledi.