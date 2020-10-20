Rus Hackerlar Kış Olimpiyatlarına ve Fransa Seçimlerine Saldırdı

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus hackerlar kış olimpiyatlarına saldırdı. 2018'de Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nı hedef alan Rus hackerların, daha önce Fransa ve ABD Başkanlık seçimleriyle etkilediği düşünülüyor.

Adalet Bakanlığı, 2017 Fransa seçimleri ve 2018 Kış Olimpiyatları'nın yanı sıra ABD'deki işletmeler ve hastaneler de dahil olmak üzere pek çok saldırıda parmağı bulunan Rus hackerları suçluyor. Rusya Ana İstihbarat Müdürlüğü (GRU) üyeleri olarak tanınan bu hackerlar, daha önce ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmiş olabilir.

İddia edilen saldırılar arasında; Rusların doping iddiaları nedeniyle oyunlara katılmasının yasaklanmasına misilleme olarak, 2018 Kış Olimpiyatları'nı hedefledikleri belirtiliyor. Ayrıca 2017'de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un siyasi partisine ve diğer Fransız politikacılara yönelik hack ve sızıntı operasyonları yer alıyor.

Bu iddiaların haricinde altı GRU üyesinin, Ukrayna şebekesinde ve devlet kurumlarında elektrik kesintisiyle suçlandığını da belirtelim. FBI Müdür Yardımcısı David Bowdich, "FBI, Rusya'nın son derece yetenekli bir siber düşman olduğunu defalarca uyardı ve bu iddianamede ortaya çıkan bilgiler, Rusya'nın siber faaliyetlerinin ne kadar yaygın ve yıkıcı olduğunu gösteriyor" dedi.

Rus hackerlar kış olimpiyatlarına saldıracak iddiası

ABD Adalet Bakanlığı'nın suçlamaların haricinde bir diğer iddianame ise İngiltere'den geliyor. Pandemiden dolayı 2021'de düzenlenmesi planlanan Tokyo Kış Olimpayatları için Rusya tabanlı hack girişimleri başlamış durumda. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, GRU askeri istihbaratının ilgili yetkililere ve örgütlere karşı siber keşif gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından Tokyo Games'in organizasyon komitesi, operasyonlara yönelik olası siber saldırı iddialarıyla ilgili önemli bir etki gözlemlenmediğini söyledi. Yapılan açıklamada, "Tokyo 2020, Olimpiyat'a ev sahipliği yapmanın önemli bir yönü olarak siber güvenliği koruyor ve Tokyo 2020 organizasyon komitesi kapsamlı hazırlıklar yapıyor" dedi.