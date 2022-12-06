Microsoft Uyardı: Rus Hackerlar Yeni Saldırılara Başlayabilir!

Microsoft, Rus hacker gruplarının yeni ve güncellenmiş kötü amaçlı yazılım saldırılarıyla hem Ukrayna hem de bazı müttefiklerinin peşine düşerek uzun ve yoğun bir kış geçirmesinin beklendiğini belirtiyor.

Yakın tarihli bir blog gönderisinde yazılım devi Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'nın batılı müttefiklerinden hem insani hem de askerî adığı desteği baltalamak için dezenformasyon ve siber saldırıları kullanmaya devam edeceğini ve bu saldırıları artıracağını söyledi. Ayrıca Ukrayna altyapısına yönelik "hedefli saldırılar" ve ardından füze saldırıları gözlemlediğini belirtti.

Microsoft Şirketleri Potansiyel Saldırılara Karşı Uyarıyor

Görünüşe göre bu amaç için kollarını sıvayan grubun adı Sandworm. Microsoft, "Bu son trendlerin, Dünya'nın bu kış boyunca dijital alanda çeşitli potansiyel Rus saldırılarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini gösterdiğine inanıyoruz." dedi.

Sandworm, yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren seçkin bir hacker grubu. Geçmişte, en önemlisi 2015 ve 2016 elektrik kesintileri olmak üzere Ukrayna'ya karşı siber savaş yürütmüştür. Ayrıca grup, ülkedeki bankaları hedef alan KillDisk ve korkunç NotPetya fidye yazılımının arkasındaydı.

Bu, Microsoft'un Rus hackerların siber etkinliği konusunda ilk uyarısı değil. Şirket son dönemlerde bu tip uyarıları gerekli şirketlere ve kullanıcılara çokça kez gerçekleştiriyor.