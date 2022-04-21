Rus Hukuk Bürosu, Apple'a Dava Açmaya Hazırlanıyor

Rusya merkezli bir hukuk bürosu, Apple Pay'in ülkede kapatılmasının "kasıtlı manevi zarara" yol açtığını öne sürerek Ruslar adına toplu dava açacağını söyledi.

ABD ve diğer ülkeler tarafından yaptırımlara maruz kalan Rus bankalarının kullanıcıları, Şubat 2022'den bu yana Apple Pay'i kullanamıyorlar. Bir süre Rus kullanıcılar Apple'ın açığından yararlanarak Apple Pay'i kullanmaya devam ettiler ancak çok geçmeden Apple hediye kartları yoluyla Apple Pay'i kullanmalarına izin veren açığı da kapattı.

Rus Hukuk Bürosu, Apple'a Dava Açıyor

Ancak Republic World'e göre Rusya'daki bir hukuk bürosu tüm bu olanları Apple'ın yanına kâr bırakmayı düşünmüyor. Apple Pay'in kaldırılması nedeniyle Apple'a dava açacaklarını açıklayan büro Chernyshov, Lukoyanov and Partners (CLP) olarak geçiyor. Büronun henüz davayı açıp açmadığı belli değil ancak kıdemli ortaklardan Konstantin Lukoyanov, TASS haber ajansına davasının "tek taraflı" ve "haksız" kapatma ile Rus halklarının haklarının nasıl ihlal edildiğine dayanacağını söyledi. Lukoyanov, Apple'ın bu hareketinin Ruslar için "kasıtlı ahlaki zarar" olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Büro, Apple'ın Apple Pay'e erişimi kapatarak haklarının ihlal edildiğine inanan herkesi davasına katılmaya davet ediyor.

Ayrıca şirketin ne tutarda bir tazminat talep ettiği veya başarılı bir toplu dava şansının ne olabileceği de net değil.

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