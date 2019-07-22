Rus İstihbarat Ajansı Hacklendi, Korkunç Projeler Açığa Çıktı

Rus istihbarat ajansı FSB için çalışan SyTech firması, siber saldırıya uğradı. Rusya tarihinin en büyük veri sızıntısını gerçekleştiren hacker’lar, şirketin FSB ile yürüttüğü bir dizi gizli projeyi ifşa etti.

13 Temmuz’da gerçekleştirilen saldırının arkasında 0v1ru$ adında bir hacker grubu bulunuyor. SyTech firmasından Rus istihbarat örgütü FSB ile bağlantılı olduğu belirtilen 7.5 terabayt veriyi çalan bilgisayar korsanları, şirketin web sitesine “trollemek” anlamına gelen “Yoba Surat” adında gülen yüz emojisi bıraktılar.

Rusya tarihinin en büyük veri sızıntısına imza atan bilgisayar korsanları, çaldıkları belgeleri geçen yıl bir başka FSB iştiraki Quantum'a siber saldırı düzenleyen Digital Revolution adlı bir hacker grubu ile paylaştı

Çalınan belgeleri Twitter hesabında yayınlayan Digital Revolution, FSB’nin üzerinde çalıştığı 71.330 projeden en az 20’sini detaylı olarak açıkladı.

Bunlardan bir tanesi olan Nautilus projesinin, MySpace, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların verilerini toplamakla ilgili olduğu belirtiliyor. Mentor adlı proje, Rus şirketlerinin e-posta üzerinden kurdukları iletişimi izlemekle ilgiliyken, Hope isimli projenin ise Rus hükümetinin ülke internetini dünyadan koparma hakkında olduğu iddia ediliyor.

FSB’nin söz konusu projelerden kaç tanesi üzerinde aktif olarak çalıştığı belli değil. Her ne kadar bu olay Rus istihbarat tarihinin en büyük sızıntısı olsa da, SyTech'ten çalınan hiçbir verinin ‘devlet sırrı’ niteliğinde olmadığı belirtiliyor.

Diğer taraftan, saldırıyı gerçekleştiren hacker grubu 0v1ru$ hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor. Olayın ardından Twitter hesabını kapatan grup, şimdilik sessizliğini koruyor.