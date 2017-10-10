Rus Merkez Bankasından Şaşırtan Bitcoin Engeli

Son dönemde dünya genelinde büyük bir patlama gerçekleştiren Bitcoin’e Rusya’dan bir darbe geliyor. Rusya Merkez Bankası tarafından alınan bir karar ile Rusya içerisinde Bitcoin antlaşmaları sunan borsaların internet siteleri yasaklanacak.

Rusya Merkez Bankasının Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bitcoin sunan borsalar bizim için büyük tehlike oluşturuyorlar. Bu sebepten dolayı onları engellemek durumda kaldık.” dedi. Ayrıca Shvetsov, bu borsaların yasadışı olduğunu da vurgulamaktan kaçınmadı.

Kripto para birimlerinin yavaş yavaş yüksek getirili varlıklar haline dönüştüğü konusunda uyarıda bulunana başkan yardımcısı, “Bireysel yatırımcıların bu tür borsalara doğrudan ve kolaylıkla erişimlerine imkan veremeyiz" sözlerini sarf etti. Bununla birlikte Rus Merkez Bankası, Rus vatandaşlarının ve şirketler tarafından kripto para birimlerinin kullanımını düzenlemek ve değiştirmek istediğini de açıkladı.

Eteryum para birimini benimseyen ve kendi sanal para birimi haline dönüştürmek isteyen Rusya, borsaları engelleyerek ülkesindeki Bitcoin akışını yavaşlatmayı hedefliyor. Yavaşlayan akışla beraber Rusya, Bitcoin’in değerini düşürmek istiyor.

Ayrıca Bitcoin bugünlerde 4.815,28 dolardan, Etherum ise 296,44 dolardan işlem görüyor.