Rus Milyarder, Uzaylıları NASA'dan Önce Bulmak İstiyor

Evren hakkında en merak edilen konuların başında, yalnız olup olmadığımız geliyor. Uçsuz bucaksız bir derya olan uzayda, belki de bizden çok daha üstün varlıklar yaşıyor olabilir. Rus Milyarder Yuri Milner, güneş sistemimizdeki donmuş ay Enceladus’u inceleyerek, bu sır perdesini aralamak istiyor.

Son aylarda incelenmeye başlayan buzlu Satürn ayı Enceladus, uzaylı yaşam formunu barındırmaya en elverişli görünen gök cismi olarak biliniyor. Buzdan kabuğunun altına hapsolmuş bir tuzlu su okyanusu olduğuna dair deliller bulunan gezegen, zannedildiği gibi soğuk ve ölü olmayabilir. Hatta aktif buz yanardağları ile dolu olduğu da söylenmişti.

1789 yılında William Herschel tarafından keşfedilen ve adını Yunan mitolojisinde Titan Enceladus'tan alan gezegen, sahip olduğu bu özellikler neticesinde, uzun bir zamandır bilim dünyasının radarında. Şu anda yaşam barındırmaya en elverişli görünen gök cismi olan Enceladus, belki de uzayda yalnız olmadığımızın kanıtı olabilir.

Enceladus'u mercek altına alan yalnızca NASA değil. Rus Milyarder Yuri Milner, güneş sistemimizdeki donmuş ay Enceladus’u ilk inceleyecek ekibi kurmak için harekete geçti. NASA'ya rakip olan Rus milyarder, Enceladus'a su altıda bir yaşam formu bulma umuduyla düşük maliyetli bir araştırma ekibi göndermek istiyor.

NASA, Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında Satürn'ün uydusunda yaşamı destekleyebilecek deliller bulunduğunu duyurmuştu. Kim bilir, 1.500.000 ışık yılı uzaklıkta aradığımız uygarlık, belki de kendi güneş sistemimizde saklıdır. Enceladus, bilim insanlarının aradığı sorulara yanıt verebilirse, mütevazi güneş sistemimizin daha nice keşfedilmeyi bekleyen canlıya ev sahipliği yaptığı olasılığını gün yüzüne çıkabilir.