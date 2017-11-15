Rus Ordusu, Oyun Görselleriyle ABD - IŞİD İttifakını Kanıtlamaya Çalıştı

Sosyal medya, geçtiğimiz günlerde oldukça büyük bir skandala tanık oldu. Rus Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarında Amerikan Ordusu ile IŞİD güçlerinin Suriye ve Irak'ta ortak çalıştıklarını belgeleyen görseller paylaştı; fakat Rus Savunma Bakanlığı'nın farkında olmadığı şey bu görsellerin gerçek olmadığıydı.

Öncelikle söz konusu sosyal medya paylaşımına ve görsellere bakalım:

Görsellerde bir araç konvoyu ön plana çıkıyor. Bir hava aracının gece görüş sistemiyle çekilmiş gibi görünen bu fotoğraf aslında gerçek değildi. Android ve iOS işletim sistemini kullanan mobil cihazlar için geliştirilmekte olan ve gerçekçi bir savaş tecrübesi yaşatmayı hedefleyen AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron adlı oyunun tanıtım videosunda bu görseller kullanılmaktaydı.

Rus Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı mesajda yer alan şu görsele yakından bakalım:

Bu görseldeki sahnenin aynısını, 25 Mart 2015 tarihinde yayınlanan aşağıdaki videonun giriş bölümünde görebiliyoruz:

Görüleceği üzere, Rus Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görsel yukarıdaki videodan alınmıştı ve tamamen kurgusaldı. Bu durumda Rusya, ABD'yi saçma ve asılsız bir şekilde suçlamış oluyordu. Rusya Savunma Bakanlığı, bu fotoğrafların Rus insansız hava araçları tarafından Suriye - Irak sınırında çekildiğini iddia etmişti; fakat sosyal medya kullanıcıları bu bilgileri doğrulamak adına araştırma yaptıklarında fotoğraların kaynağını da ortaya çıkardılar.

Fotoğrafların sahte olduğunun ortaya çıkmasının üzerine Rus Savunma Bakanlığı konu ile ilgili paylaşımlarını sildi. Anlaşılan o ki Rusya, istihbarat servislerini kapsamlı bir şekilde sorgulamak zorunda kalacak; zira bu tür sonu düşünülmeyen hareketler gereksiz bir savaş sebebi olabilir ve masum insanların hayatlarını kaybetmelerine yol açabilir.