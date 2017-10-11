Rus Porno Yıldızından Başbakana Bitcoin Serzenişi

Kripto para birimleri son zamanlarda bir hayli önem kazandı ve dünya ekonomisinde büyük etki yaratmaya başladı. Bitcoin ile başlayan bu yükseliş farklı kripto para birimleri ile ivme kazanırken, kripto para birimleri için hazırlanan "mining" sistemleri nedeniyle bir süre bilgisayar donanımlarını temin etmek güçleşti ve donanım fiyatları yükseldi.

Kripto para birimleri, yasal bir dayanak olmadan ortaya çıkan bir ekonomik sistem olduğu için doğal olarak ülkeler bu para birimlerine karşı mesafeli davranıyorlar. Birçok ülke kripto para birimlerini yasaklıyor ve kullanımına izin vermiyor. Rusya da bu ülkelerden biri olma yolunda. Rus hükümeti yetkilileri kısa bir süre önce kripto para birimlerinin gerçek para birimlerine dönüştürülmesini veya gerçek para birimi ile kripto para alınmasını engelleyecek yasalar hazırlayacaklarını ve önümüzdeki sene bu yasaları uygulamaya başlayacaklarını duyurdular. Bu düzenleme geçerli olursa Rus vatandaşları kripto parayı sadece kendi kurdukları mining sistemleri ile elde edebilecekler.

Rus hükümetinin bu hazırlıkları Rus vatandaşlarının tepkisini çekti, bu Rus vatandaşları arasında oldukça ilginç bir isim de yer alıyor. Rus porno sektörünün önde gelen isimlerinden Ekaterina Makarova yayınladığı bir video ile ülkenin başbakanı Dmitry Medvedev'e seslendi ve kripto para birimlerinin yasallaştırılmasını talep etti:

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Ekaterina Makarova yaptığı ulusa seslenişte kripto para birimlerini görmezden gelmenin gelişimi görmezden gelmek anlamına geldiğini ve geleceğin anahtarının kripto para birimleri olduğunu ifade ediyor. Ekaterina Makarova'nın kişisel görüşüne göre, kripto para birimlerini ilk defa yasallaştıran ülkelerden biri olmak Rusya'ya dünyanın lideri olabilmek için büyük bir fırsat verecekmiş.

Ekaterina Makarova sözlerine bir hayli iddialı bir şekilde devam etmekte, yetkilileri Bitcoin ve Ether'i yasallaştırmaya acilen davet eden film yıldızı, bu iş için elinden gelen her şeyi yapacağının ve yetkililerin herhangi bir fantazisini gerçeğe dönüştüreceğinin sözünü veriyor.

Ekaterina Makarova'nın adı daha önceden bir hayli sıradışı bir yarışma ile duyulmuştu. Bir internet sitesini ziyaret eden 100.000. kullanıcı olan 16 yaşındaki bir çocuk, ödül olarak 1 ay Ekaterina Makarova ile yaşama imkanı kazanmıştı.