Rus Sosyal Medya Fenomeni, Hayatını Kaybetti

Bir sosyal medya fenomeni daha birkaç beğeni almak için hayatından oldu. Rusya’da yüksek binalara çıkarak verdiği tehlikeli pozlarla ünlenen Alina Mikki, hareket halindeki tren üzerinde fotoğraf çektirmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Sosyal ağ platformlarında biraz daha beğeni almak, takipçi kazanmak, popüler/fenomen olmak için canlarını hiçe sayanların sayısı bir hayli fazla ve sosyal medya kazalarına her an bir yenisi ekleniyor. Bu sefer, Rusya’da yaşayan genç sosyal medya fenomeni beğeni almak uğruna hayatına son verdi. Alina Mikki (Alina Valentinovna) adında henüz öğrenci olan genç kızın tren üzerinde çektirdiği fotoğraf son fotoğrafı oldu. Gizlice trenin üzerine çıkarak arkadaşına poz veren genç kız, tren makas değiştirince sarsıldı, düşmemek için elektrik kablolarına tutundu ve yüksek voltaja kapıldı. Hemen tren durduruldu ve ambulansla hastane kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti.

Алина Валентиновна, Rusya’da yüksek binalara çıkarak görenlerin bile yüreklerini hoplatan birbirinden tehlikeli pozlar veriyor. Sosyal medya fenomeninin Rusya’nın popüler sosyal ağı VK’da çektirdiği fotoğraflardan bazıları: