Rus Süper Model, Kendi Kripto Parasını Çıkardı

2017'deki muazzam yükselişinin ardından bu yıl oldukça sakin bir seyir izleyen Bitcoin'e sıkı bir rakip geliyor. Rus süper model Natalya Vodyanova, akıllı telefon uygulaması Elbi ile ortaklık kurarak, hayır kurumlarına bağışlanması için satın alınabilecek "LoveCoins" adlı bir kripto para birimi çıkardı.

Daha önce de birçok yardım kampanyasına imza atan ve yardımseverliği nedeniyle Global Voices (GV) 2017 ödülünün sahibi olan Vodyanova, bu sefer de kripto para birimleri üzerinden hayır kurumlarına bağış toplayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü süper model, Elbi ile geliştirdiği LoveCoins isimli kripto para biriminn uygulama üzerinden satın alınabileceğini belirtti. Uygulamanın, kullanıcıların ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini sağlayacağını ifade eden Vodyanova, "Asıl amacımız insanların hayır kurumlarına bağış yapmalarını sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak" dedi.

LoveCoins'in farklı alanlarda da geçerli olacağını belirten Vodyanova, satın alınan paraların daha sonra Givenchy, Dior, Fendi veya Christian Louboutin gibi ünlü markaların ürünlerini satın almak için de kullanılabileceğini söyledi. Aynı zamanda LoveCoins'ler Elbi uygulaması üzerinde biriktirilerek Louis Vuitton ve Messika gibi dünyaca ünlü lüks markaların açık arttırmalarında da kullanılabiliyor.

Şimdilik Rusya, Kanada ve Hindistan'daki Android kullanıcıları için hizmete sunulan uygulamanın, kısa bir zaman sonra iOS platformu için de yayınlanması bekleniyor.