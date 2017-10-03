Rus Telekom Firması Kuzey Kore'ye İnternet Veriyor

Kuzey Kore dış dünyayla iletişim konusunda Rusya'dan destek alıyor gibi görünüyor. Uluslararası internet trafiğinin akışını izleyen Dyn Research, Pazar gününden beri Rus telekomünikasyon şirketi TransTeleCom'un Kuzey Kore trafiğini yönlendirdiğini belirtti.

Dyn Research daha önce China Unicom ile Kuzey Kore arasında bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Şimdi ise TransTeleCom şirketinin Kuzey Kore internet trafiğinin yüzde 60'ını elinde tuttuğunu, Unicom'un ise geri kalan yüzde 40'ı yönlendirdiğini ifade ediyor.

Kuzey Kore'nin internet erişiminin birkaç yüz ile 1000 kadar bağlantı arasında sınırlı olduğu tahmin ediliyor. Bu bağlantılar ise ülkenin siber saldırılarını koordine etmesi için hayati önem taşıyor. Siber güvenlik şirketi FireEye'ın Asya-Pasifik Bölgesi Teknoloji Sorumlusu Bryce Boland, "Rus telekom şirketinin bağlantısı Kuzey Kore'nin gelecekteki siber saldırılara karşı yeteneklerini geliştirecektir" dedi.

Bilindiği üzere Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey'in nükleer ve füze geliştirme programlarına karşı birbirlerine savaş naraları atıyorlar. Bu savaş ilerleyen dönemlerde siber ortama da sıçrayabilir. Zaten Kuzey Kore, WannaCry fidye saldırısından da sorumlu tutulmuştu.