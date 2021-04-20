Rus Uzay İstasyonu İçin Tarih Verildi: Rusya ISS'den Ayrılıyor

Rus Uzay İstasyonu için tarih netleşti. Geçtiğimiz dönemden bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ayrılma planları yapan Rusya, en nihayetinde kendi yolunu çiziyor gibi. Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin'in duyurusu 2025 yılında özel bir istasyona işaret ediyor.

Rusya Uzay Ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Uluslararası Uzay İstasyonu programından ayrılmak istediğini ve 2025'te kendi yörünge istasyonunu kurmayı umduğunu söyledi.

Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin, Rusya'nın Batı ile iş birliğinin birkaç başarılı örneğinden biri olan ISS'den çekilmeyi düşündüğünü söylemesi üzerine, yeni bir istasyonun ilk modülü üzerinde çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Rogozin yaptığı açıklamada, "Yeni Rus yörünge istasyonunun ilk çekirdek modülü için iş başındayız" dedi. Rusya merkezli Energia uzay şirketinin modülün 2025'te lansmana hazır olmasını hedeflediğini dile getirdi ve Energia personellerini gösteren bir video yayınladı.

Rus Uzay İstasyonu için tarih netleşti

1998'de başlatılan ve Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'nı içeren ISS, insanlık tarihindeki en iddialı uluslararası iş birliklerinden biriydi.

Rusya Başkan Yardımcısı Yury Borisov, geçtiğimiz günlerde istasyonun yaşı nedeniyle 2025'ten itibaren ISS programından ayrılıp ayrılmayacağını düşündüklerini söyledi. Roscosmos ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ISS'den ayrılma kararının henüz alınmadığını ifade etmişti.

Uzay ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bir karar verdiğimizde, ortaklarımızla 2024'ün ötesinde iş birliği biçimleri ve koşulları hakkında müzakerelere başlayacağız" dedi.

Rusya, geçen yıl ABD'li SpaceX şirketinin ilk başarılı görevinin ardından ISS'ye insanlı uçuşlardaki tekelini kaybetti. Çok güçlü bir uzay tarihine sahip olmasına rağmen -bu ay Yuri Gagarin'in yörüngeye giden ilk kişi olmasının 60. yıldönümü- ülkenin uzay programı son yıllarda zorlanıyor..

Roscosmos Başkanı, bir dizi iddialı uzay planı açıklamış, ancak fon kesintileri yüzünden bu planların askıya alındığını belirtmişti. Analistler, Rusya Başkan'ı Putin'in uzay araştırmalarından çok askeri teknolojiyle ilgilendiğini söylüyor.

Ayrıca daha önce gelen bir haber, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile Rusya'nın Roscosmos Devlet Uzay Faaliyetleri Kurumu arasında bir anlaşma imzalandığını söylüyordu. Bu anlaşmaya göre iki hükümet, ya Ay yüzeyinde ya da Ay yörüngesinde kalıcı bir üs kurmak için iş birliği yapacak.