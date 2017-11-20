Rus Uzmanlar, Kırılamaz Güvenlik Sistemi Geliştirdi

Akıllı telefonlarımızda bulunan parmak izi ve yüz tanıma sistemlerine rağmen, güvenliğimizden hala tam olarak emin olamıyoruz. Rus uzmanların geliştirdikleri yeni güvenlik sistemi, gizlilik kaygılarımızı tamamen giderebilir.

Rusya'daki Moskova Uluslararası Nükleer Araştırmacılar Üniversitesi'nden uzmanlar, insanın davranış biçimlerini baz alan bir güvenlik sistemi geliştirmeyi başardı.

Peki, davranış biçimlerinin güvenlik sistemi olarak kullanılması ne anlama geliyor? Şöyle ki; her bir bireyin cihazı tutuş, ekrana dokunuş veya uygulamaları kullanış biçimi bir başkasınınkine göre farklılık gösteriyor ve tekrarlanamaz nitelikte.

Uzmanlar, bu davranış özelliklerinin kaybedilebilir, kopyalanabilir veya çalınabilir olmadığından, bu sistemin eşsiz bir güvenlik sağlayacağını söylüyor. Rus uzmanlar, parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinde açıkların olduğunu, ancak geliştirdikleri "davranış kilidi"nin "kırılamaz" olduğunu ifade etti.

Söz konusu güvenlik sisteminde, kaydedilen davranış parametreleri ile cihazı sahibinin veya bir başkasının kullandığı saptanabiliyor. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, en büyük derdimiz kişisel verilerimizin güvenliği. Touch ID'deki hata payının 50.000'de 1 olduğunu; Face ID'de bu oranın 1.000.000'da 1 olduğunu belirtelim. Fakat Rus uzmanlar, "davranış kilidi" ile en ufak bir hata payının dahi olmadığı görüşünde.

Sizce en sağlam güvenlik sistemi hangisi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.