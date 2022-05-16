Bir Rus Youtuber, Yasaklar Nedeniyle Kaybettiği Gelirini Açıkladı

Rus YouTuber Yan Lapotkov, hem ülkesinde hem küresel çapta 5.4 milyon abonesi ile oldukça popüler YouTuberlardan biriydi ancak son zamanlarda YouTube takipçilerini, 72,5 milyon kullanıcısı olan Facebook'a benzer bir Rus sitesi olan VK ve WhatsApp tarzı bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram gibi diğer platformlarda kendisini takip etmeye çağırıyor.

Bunun nedeni Mart ayının başlarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken YouTube, Rus kullanıcıları için reklamları ve diğer para kazanma özelliklerini duraklatmıştı. Ağırlıklı olarak yerel bir izleyici kitlesine yayın yapan ve bazıları on milyonlarca aboneye sahip Rus YouTuber'lar, kaybettikleri parayı telafi etmek için uğraşıyorlar.

Rus Youtuber Senelik 576.500 Dolar Gelirini Kaybetti

Insider ile paylaşılan vergi beyannamelerine göre Lapotkov, 2021'de 41.7 milyon Ruble (576.500 $) kazandı. Insider'a YouTube kanalının işgalden bu yana gelirinin %99'unu kaybettiğini söyledi. 14 Mart'ta yayınlanan son videosu, izleyicileri batı yasaklarına ve yaptırımlarına tabi olmayan VK ve Telegram gibi platformlarda kendisine katılmaya çağırdı. Ayrıca bağış istemek için bir de kripto cüzdanı açtı.

Lapotkov, Insider'a verdiği demeçte "Durumun kesinlikle adil olduğunu düşünmüyoruz. Küresel ve yasakların olmadığı dünyada yaşamak ve çalışmak istiyoruz. Maalesef küresel durumu şu anda değiştiremeyiz." dedi.

Pazarlama ajansı Mavrck'ın inovasyon direktör yardımcısı Lindsey Gamble "İzleyicilerini bir platformdan diğerine taşımaya çalışan çok sayıda Rus etkileyici var ancak bu oldukça zor bir süreç." dedi. Insider'a konuşan Gamble, alternatif sitelerde kârlı bir takipçi kitlesi oluşturmanın inanılmaz derecede zor olduğunu söyledi. Gamble, kullanıcıları yeni platformlara taşırken "esas olarak baştan başlıyorsunuz, ki bu herkes için zor bir durum." diye ekledi. Gamble ayrıca para kazanmanın yaklaşık 10 yolu bulunan YouTube'un aksine VK'nın yalnızca birkaç para kazanma seçeneğine sahip olduğunu söyledi.

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