Rush Modu En Nihayetinde Battlefield V'e Geldi

Tides of War servisinin ikinci bölümü olan Lightning Strikes için artık yavaş yavaş sona geliniyor. Bu ay içerisinde sona erecek olan bölüm için Electronic Arts ve EA DICE, güzel bir kapanış yapacaklarmış gibi görünüyor. Yapılan yeni duyuru ile iki hafta sürecek olan Unstoppable Force etkinliklerinin ilk bölümü, Battlefield V oyununda aktif oldu. Etkinliklerin ilgi çekici yanı ise Rush modunun oyuna gelişi oldu. Artık Rush modu için Combined Arms modunu oynamanıza gerek yok. En azından bir süreliğine.

Bildiğiniz gibi Rush modu, Battle of Hannut operasyonunun bir parçası ama daha önceden yapılan duyuru ile bağımsız olarak oynanabileceğinin de müjdesi verilmişti. Twisted Steel, Narvik ve Devastation haritalarında oynanabilecek olan mod, her birinde on altı oyuncudan oluşan iki takımın mücadelesine sahne olacak. Takımlardan birisi iki hedefe bomba yerleştirmekle yükümlü olacakken, diğer takım ise buna engel olmaya çalışacak. Çok çetin bir rekabet ortamının oluşacağına şüphe yok.

Rush modu haricinde, Unstoppable Force, Weekly Challenge #1 ve Weekly Challenge #2 olarak iki ayrılmış olan haftalık meydan okumaları da beraberinde getiriyor. 7 - 14 Mart 2019 tarihleri arasında, otuz düşman öldürmenizin gerektiği Reaper, ölmeden beş düşman öldürmenizin gerektiği Forlorn Hope, Rush, Frontlines veya Airborn modunda dört noktaya bomba yerleştirmenizin veya yerleştirilmiş bombayı etkisiz hale getirmenizin gerektiği Demolitions Specialist, takım olarak beş defa Sector Artillery veya Smoke Barrage çağrısında bulunmanızın gerektiği Big Guns Never Tire, yirmi takım arkadaşınızı ayağa kaldırmanızın gerektiği Guardian Angel, sabit silahlarla 800 hasar vermenizin gerektiği Aegis ve Rush modunda 25.000 puan alacağınız Adrenaline Junkie meydan okumaları sizi bekliyor.

İkinci hafta ise, yani 14 - 21 Mart 2019 tarihleri arasında, beş düşmanı öldürmenizin veya öldürülmesine yardımda bulunmanızın gerektiği Fire for Effect, beş defa sis bombası kullanmanızın gerektiği Puffball, Medic veya Support sınıfını seçerek 2.500 puan kazanmanızın gerektiği Dirty Work, Assault veya Recon sınıfını seçerek 2.500 puan kazanmanızın gerektiği Glory Hounds, Rush, Frontlines veya Airborn modunda bir noktaya bomba yerleştirmenizin gerektiği Firebug, takım olarak beş defa takviye aracı çağırmanızın gerektiği Motor Pool, üç farklı noktadaki bombayı etkisiz hale getireceğinizin gerektiği Nerves of Steel, araç kullanarak 500 hasar vermenizin gerektiği Spearhead, araçlara 250 hasar vermenizin gerektiği Bring it Down, Rush, Frontlines veya Airborn modunda iki noktayı yok etmenizin gerektiği Accomplished Arsonist, takım arkadaşlarınızı 25 defa ayağa kaldırmanızın veya ikmal yapmanızın gerektiği Thick as Thieves ve son olarak takımca 200 infaz gerçekleştirmenizin veya yardımda bulunmanızın gerektiği A-Team meydan okumaları sizi bekliyor. Eğer bu meydan okumaların tamamını tamamlarsanız, ödülünüz Mosquito FB Mk VI ve Ju-88C uçakları olacak.