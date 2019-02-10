Ruslar 2031’de Ay’a Ayak Basabilir!

Rusya Federal Uzay Ajansı’na (Roscosmos) ait bir belge, Rusların Ay’a ayak basma yönünde planlar yaptığını ortaya çıkardı. Plana göre Rus kozmonotların 2031’de Ay’a ilk kez ayak basması hedefleniyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altındaki TsNIIMash Makine İnşa Araştırma Enstitüsü’ne ait olduğu belirtilen belgede, Rusya’nın insanlı ilk Ay misyonunu 2031 yılında gerçekleştireceği ve Rusya Bilimler Akademisi tarafından verilen çeşitli görevlerin yerine getirileceği belirtiliyor.

2031’deki ilk misyonun tamamlanmasının hemen ardından 2032 yılında da kozmonotları taşıyabilen bir aracın Ay’a gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca Ay yüzeyinde seyahat için tasarlanmış araçları test etmekle görevli ikinci bir mürettebatın daha görevlendirileceğinden bahsediliyor.

Söz konusu belgeye göre çalışmalar 2033 yılında da devam edecek. Rus kozmonotlar, bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek ve robot sistemleri test etmek amacıyla 2033 yılında Ay aracıyla uzun mesafeli yolculuklar yapacak.

Belgede ayrıca, Ay’da bir Rus üssünün kurulmasından da bahsediliyor. Buna göre Ay’daki ilk Rus üssünün inşasına 2034 yılında başlanacak ve 2035 yılında da projeye devam edilecek.