Rust Oyuncuları Veri Kaybı Yaşayabilir!

Rust oyuncuları, geliştirici Facepunch Studios'a göre oyunun AB sunucularının çoğunu barındıran bir veri merkezinde yangın çıkması nedeniyle büyük miktarda oyuncu kitlesinin etkilenmesi beklenen veri kaybı ile karşı karşıya kalabilir. Peki, yangından etkilenen sunucuların hangi oyuncuları etkilemesi bekleniyor?

Rust Oyuncularının Verileri Tehlikede

Facepunch Studios'un geliştirdiği hayatta kalma oyunu Rust, ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana dünya genelinde en çok oynanan hayatta kalma oyunlarından biri olmayı ve başarısının üzerine sürekli yeni bir başarı ekleyen oyunlarla beraber anıldı.

Windows, MacOS X ve Linux işletim sistemlerinde oynanabilen video oyununun hayranları ne yazık ki oyunda harcadığı zaman içerisindeki ilerlemelerinin çoğunu kaybetmesine neden olacak bir sorun ile karşı karşıya. Rust'ın geliştiricisi, oyunun AB sunucularının çoğunu barındıran bir veri merkezinde yangın çıkmasından sonra büyük miktarda veri kaybı beklediğini ifade etti.

Oyun stüdyosunun Fransa'nın Strasbourg kentindeki OVHCloud veri merkezinde bir yangının ortaya çıktığını öğrenmesi ile dünün erken saatlerinde Rust'ın resmi Twitter hesabından bir tweet paylaşıldı. Bu tweetteki açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabah erken saatlerde OVH veri merkezinde çıkan yangından ötürü AB sunucularımızdan 25 tanesi çevrim dışı durumda. Yangın maalesef ki SBG-2 binasında büyük hasar oluşturdu. Etkilenen sunucularda büyük miktarda veri kaybı olmasını bekliyoruz."

Rust'ın Twitter'daki açıklamasına göre yangın 10 Mart'ta çıktı ve birkaç saat sonra kontrol altına alındı. OVH, yangından kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Update:

We've confirmed a total loss of the affected EU servers during the OVH data centre fire. We're now exploring replacing the affected servers.



Data will be unable to be restored. — Rust (@playrust) March 10, 2021

Rust'ın geliştiricileri, yangından etkilenen AB sunucularında saklanan verilerin toplamını ele aldıktan sonra verilerin kurtarılmasının mümkün olmadığını açıkladı ancak yangından kaç tane oyuncunun etkileneceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Stüdyo şu anda yangından etkilenen sunucuları nasıl değiştirebileceğini araştırıyor.

Oyunun konsol sürümü şu anda tüm dünyada etkisini sürdüren COVID-19 ve onunla birlikte uzaktan çalışma sistemine geçilmesi ile ertelenmiş durumda ancak oyunun kısa bir süre önce PlayStation 4 ve Xbox One'a geleceği belirtilmişti. Oyun ilk olarak 2013 yılında PC oyuncuları ile buluşturulmuş ancak yayıncıların 2020 yılında oyunu oynamaya başlaması ile popülerlik oranında en büyük artış da geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleşmişti.