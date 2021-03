Rust Oyuncuları Veri Kaybı Yaşayabilir!

Rust oyuncuları, geliştirici Facepunch Studios'a göre oyunun AB sunucularının çoğunu barındıran bir veri merkezinde yangın çıkması nedeniyle büyük miktarda oyuncu kitlesinin etkilenmesi beklenen veri kaybı ile karşı karşıya kalabilir. Peki, yangından etkilenen sunucuların hangi oyuncuları etkilemesi bekleniyor?

Facepunch Studios'un geliştirdiği hayatta kalma oyunu Rust, ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana dünya genelinde en çok oynanan hayatta kalma oyunlarından biri olmayı ve başarısının üzerine sürekli yeni bir başarı ekleyen oyunlarla beraber anıldı.

Windows, MacOS X ve Linux işletim sistemlerinde oynanabilen video oyununun hayranları ne yazık ki oyunda harcadığı zaman içerisindeki ilerlemelerinin çoğunu kaybetmesine neden olacak bir sorun ile karşı karşıya. Rust'ın geliştiricisi, oyunun AB sunucularının çoğunu barındıran bir veri merkezinde yangın çıkmasından sonra büyük miktarda veri kaybı beklediğini ifade etti.

Oyun stüdyosunun Fransa'nın Strasbourg kentindeki OVHCloud veri merkezinde bir yangının ortaya çıktığını öğrenmesi ile dünün erken saatlerinde Rust'ın resmi Twitter hesabından bir tweet paylaşıldı. Bu tweetteki açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rust'ın Twitter'daki açıklamasına göre yangın 10 Mart'ta çıktı ve birkaç saat sonra kontrol altına alındı. OVH, yangından kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Update:

We've confirmed a total loss of the affected EU servers during the OVH data centre fire. We're now exploring replacing the affected servers.



Data will be unable to be restored.