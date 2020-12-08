Hayatta kalma türündeki Rust’ın PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerini bekleyen oyunculara kötü bir haber geldi. Rust PS4 ve Xbox One çıkış tarihi ertelendi. Peki, Rust konsola ne zaman çıkacak? Video oyununun çıkış tarihi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Rust PS4 ve Xbox One Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yeni tip koronavirüs salgını video oyunu sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Birçok video oyununun çıkış tarihi COVID-19 salgını nedeni ile ertelendi. Ertelenen oyunların bir kısmı için çıkış tarihi bilgisi paylaşılırken bir kısmı için ise net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Oyunların ertelenmesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi ise geliştirici ekibinde yer alan çalışanların evden çalışma sistemine uyum sağlayamaması.

Ertelenen video oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile çalışanları güvende tutmak için evden çalışma sistemine geçen Double Eleven ve Facepunch Studios, Rust’ın konsol sürümünü önceden belirtilen tarihe yetiştiremedi. Bu durum da başarılı hayatta kalma oyunu için erteleme kararını beraberinde getirdi.

Yayıncı Double Eleven ve geliştirici Facepunch Studios tarafından yapılan açıklamada, Rust PS4 ve Xbox One çıkış tarihi ertelendiği duyuruldu. Bu durum, popüler hayatta kalma oyununu bekleyen PlayStation 4 ve Xbox One oyuncularının hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Çıkış tarihi erteleme duyurusu ile beraber oyuncuların kafasında “Rust konsollara ne zaman çıkacak?” sorusu oluştu.

Double Eleven ve Facepunch Studios tarafından yapılan duyuruda, oyuncuların kafasıdna oluşan soru tam olarak giderilmedi. Yayıncı ve geliştirici ekip, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çıkış tarihi hakkında net bir tarih paylaşılmadı fakat konsol sürümünün 2021 yılında çıkışını gerçekleştireceğini belirtti. Konsol oyuncularının söz konusu oyunu oynayabilmesi için biraz daha beklemesi gerekiyor.

2013 yılında dijital oyun mağazası Steam’de erken erişime açılan Rust’ın tam sürümü 2018 yılının şubat ayında çıkmıştı. PC oyuncuları tarafından oldukça sevilen hayatta kalma oyunu, açık dünya teması ve craft sistemi ile dikkat çekiyor. Oyuncular hayatta kalabilmek için açlık, susuzluk ve soğuk gibi etkenlerin üstesinden gelmesi gerekiyor. Yapımın Steam incelemeleri şu anda “Çok olumlu” durumda.