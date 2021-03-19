GTA'dan İlham Alan Rustler'ın PS4 / PS5 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Grand Theft Auto'dan ilham alan Rustler'ın PS4 / PS5 çıkış tarihi belli oldu. Yayıncı Modus Games, PlayStation blogunda video oyununun PlayStation 4 ve PlayStation 5'e çıkacağı tarihi oyuncularla paylaştı ve oyunun genel olarak nasıl bir yapısının olacağını anlattı.

Rustler PS4 / PS5 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Eski stil aksiyon oyunlarına Orta Çağ yaklaşımı getiren Rustler, içerisinde bulunduğumuz 2021 yılının sonlarına doğru hem PlayStation 4'e hem de PlayStation 5'e geliyor.

PlayStation blogunda paylaşılan bilgilere göre video oyununda ona bir isim veremeyecek kadar tembel ebeveynleri olan, en az çivi kadar sert bir karakter Guy'ı yöneteceğiz. Oyun, alkol alınmış bir gecenin hemen ardından gelen günden başlıyor. Guy, dün gece aldığı alkol dolayısıyla hafif bir sersemlikle uyanıyor ve onu bekleyen büyük maceraya ilk adımını atıyor.

Aktarılan bilgiler göz önünde tutulduğunda video oyununun genel olarak Grand Theft Auto'nun Orta Çağ'daki versiyonuna benzediğini söylemek gerekiyor. Oyunda Grand Theft Auto'da olduğu gibi araç çalabiliyoruz ancak burada modern araçların olmadığını belirtmek gerekiyor. İçerisinde bulunduğunuz çağdan ötürü önünüzde at çalmaktan başka bir seçenek bulunmuyor.

Oyunda şövalyelerle kavga etmek gibi birbirinden saçma görevleri tamamlamanız gerekiyor. Karakterinizin ilk adımı atmaktan çekinmediği macerasında ilerlemesinin ana nedeni, büyük turnuva ile prensesi de kazanmaktır ancak bunu başarmak için ana karakterimizin arkadaşının yardımını alarak turnuvaya nasıl katılacağınızı planlamanız gerekiyor.

Oyunda modern silahlar yerine mızrak, kılıç ve tatar yayı başta olmak üzere birbirinden çeşitli silahları kullanarak köy genelinde büyük bir kargaşanın meydana gelmesine yol açabilirsiniz. Grand Theft Auto serisindeki video oyunlarının hemen hemen hepsinde yer alan mini görevler benzer şekilde Rustler'da da yer alacak.

Yayıncı Modus Games, video oyununun Orta Çağ'ın eğlenceli hale gelmesine neden olacağına işaret etti ancak o gün gelene kadar video oyununun duyuru fragmanı ile idare etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Siz video oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Grand Theft Auto serisinden ilham alan video oyununa dair ilk düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.