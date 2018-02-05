Rüşvet Suçundan Hapiste Bulunan Samsung'un Varisi Serbest Bırakıldı

Ağustos 2017'de rüşvet suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, temyiz başvurusunun kabul edilmesinin ardından cezaevinden çıkarıldı. Teknoloji devinin varisi, geçtiğimiz yıl Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye aleyhine açılan bir davada rüşvet ve zimmete para geçirme suçundan yargılanmıştı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye ile yakınlığı ile bilinen Lee, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında 8,2 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Park Geun-hye'nin görevden alınmasına yol açan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 1 yıldır tutuklu bulunan Samsung'un varisi, temyiz mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Seul Yüksek Mahkemesi'nin cezayı 2,5 yıla indirmesinin ardından Lee serbest bırakıldı.

4 yıl boyunca gözetim altında tutulacak olan Lee, her gün polis merkezine giderek imza verecek. Lee Jae-yong, babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesiyle şirketin yönetimini resmen elinde bulunduruyordu. Serbest bırakılan Lee'nin kısa bir süre içinde görevine devam etmesi bekleniyor.