Rusya, ABD'nin Nükleer Tesislerine Siber Saldırı Düzeliyor İddiası

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) raporlarında yer alan bazı iddialara göre Rusya, ABD'nin tesislerine siber saldırılar düzenliyor. 2016'dan beri devam eden bu saldırılar, ABD devlet kurumlarını çökertmeye yönelik.

FBI tarafından söylenen oldukça korkutucu iddialaraysa Rus hükümetinden henüz cevap gelmedi. Uzun süredir devam ettiği belirtilen; ancak son zamanlarda sayısı artan siber saldırıların, ABD devlet tesislerini devre dışı bırakacak türden olduğu ifade edildi. ABD'nin nükleer tesislerine, havacılık sistemlerine ve su işleme tesislerine düzenlenen saldırıların Ruslar tarafından yapıldığı düşüncesinin hakim olduğu kaydedildi.

ABD merkezli güvenlik şirketi Symantec araştırmacıları ise bu saldırıları 2014'te yaşananlarla ilgili olduğunu dile getirdiler. Şirket tarafından eylül ayında açıklanan güvenlik raporunda, devlet tesislerine Ruslar'ın kötü amaçlı yazılımlarla saldırdığı öne sürülmüştü. Bugünkü raporda da 'Rus' ibaresi kullanılmadan yabancı bilgisayar korsanlarının siber tehdit oluşturduğu belirtildi. Ayrıca ABD tesislerinin korsanlar tarafından saldırıya uğradığı doğrulandı.

Ayrıca FBI ve DHS tarafından öne sürülen iddiada, Rus hacker grubu Dragonfly'ın bu saldırıların merkezinde olduğu söylendi. Saldırıların kaynağını Dragonfly'la ilişkilendiren FBI, bu grubun önce küçük tesislere ardından büyük kurumlara saldırdığını paylaştı. Henüz konu hakkında Rusya'dan açıklama gelmezken bu saldırıların ne kadar süreceği de bilinmiyor.