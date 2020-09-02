Rusya Apple'ın App Store Komisyonunu Azaltmak İstiyor

Apple ve Google gibi şirketlerin Play Store ve App Store satışlarından kesinti almayı hak ettiklerini inkar etmek mümkün değil ancak Rusya hükümeti bu kesintideki oranı azaltmak için girişimlerde bulundu. Rus milletvekillerine göre App Store'un yüzde 30'luk komisyonu çok fazla.

Reuters tarafından bildirilen habere göre Rusya Parlamentosu, Apple ve Google gibi şirketlerin uygulama satışlarından alacağı komisyonlarını sınırlandırmak istiyor. Rus milletvekili tarafından parlamentoya sunulan tasarı, App Store satışlarıyla ilgili komisyonları yüzde 20'yle sınırlandırılmasını öngörüyor.

Rusya yüzde 30'luk App Store komisyonuna karşı

Ayrıca Rusya'da komisyonu düşürmenin ötesinde bu tasarı kabul edilirse Apple gibi şirketler, komisyonlarının üçte birini BT uzmanları için özel bir eğitim fonuna ödeme yapması gerekecek. Rus hükümeti bu sayede Apple gibi şirketlerin ülkedeki BT yatırımlarını artırmasını hedefliyor.

Başta Epic Games olmak üzere uygulama geliştiricileri Apple'ın ve Google'ın satışlardan yüzde 30 komisyon almaya meydan okuduğu görülüyor. Ayrıca Rusya'nın tekelleşmeye karşıt hizmeti geçtiğimiz ay Apple'ı App Store aracılığıyla mobil uygulamalar pazarındaki konumunu kötüye kullanmakla suçladı.

App Store Türkiye fiyatları zamlanıyor!

Tüm bunların haricinde Apple tarafından gelen yeni bir açıklamaya göre App Store'daki fiyatlarda artış yaşanacak. Türkiye'de App Store fiyatları yakın zamanda zam yaşayacakken şirket "vergiler ve döviz kurlarını" hedef gösterdi.