Rusya'dan Aşı Açıklaması: 'Endişeler Temelsiz'

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rus yetkililer, geliştirilmekte olan bir aşının iki aydan kısa süren testler sonrasında sertifikalandığını belirtti. Çeşitli sağlık kuruluşları aşının güvenliği hakkında endişelerini dile getirirken yetkililer, yaşanan bu endişelerin 'temelsiz' olduğunu açıkladı.

'Endişeler Temelsiz'

Rusya'nın açıklamasının ardından Almanya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan ve Amerika'dan bilim insanları geliştirilen aşının süreci olması gerekenden hızlı bir şekilde tamamladığını ve ihtiyatlı davranılması gerektiğini duyurdu. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Görünüşe göre yabancı meslektaşlarımız Rus aşısının belirli rekabet avantajlarını seziyorlar ve kesinlikle asılsız olan görüşlerini ifade etmeye çalışıyorlar. Tıbbi aşının ilk paketleri önümüzdeki iki hafta içerisinde, öncelikle doktorlar için uygulanacak."

Rus yetkililer toplu aşılamaların ise ekim ayında başlayacağını vurguluyor.

Ne Olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada geliştirilen aşının hazır olduğunu ve kızına da uygulandığını vurgulayarak tescillemelerin yapıldığını ve toplu aşılamalara başlanacağını duyurmuştu. Aşı geliştirmelerine geriden başlayan ve birkaç ay sürmesi gereken işlemleri iki aydan kısa sürede tamamlandığını ifade eden ülkenin aşısı, çeşitli sağlık otoriteleri tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Rusya'nın geliştirdiği aşıya güveniyor musunuz ve kendinize uygulanmasını ister miydiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.