Rusya Avangard Hipersonik Füzesi Kullanıma Hazır

Her geçen yıl daha fazla silahlanan dünya ülkeleri içerisinde Rusya ön plana çıkıyor. Özellikle Avangard hipersonik füzesi en çok dikkat çekenler arasında. Rusya geçtiğimiz günlerde bu füzenin tanıtımını yapmıştı. Şimdi ise füzenin kullanıma hazır olduğunu söylüyor. İşte haberimizin detayları.

Rusya'nın dünya çapındaki hedefleri göreceli olarak karşılık görmeden vurabileceği ifade ediliyor. Böylece dünya ülkeleri içerisinde Rusya teknoloji ile çok daha ön plana geçti. Atmosferde çok yüksek hızlarda süzülme imkanı sunan bu roket sayesinde hedefi çok kısa bir süre içerisinde vurmak mümkün.

Rusya Avangard hipersonik füzesi durdurulamıyor

Rusya tarafından geliştirilen bu hipersonik füze, Dünya üzerindeki neredeyse hiçbir savunma sistemi tarafından vurulamıyor. Bu nedenle füzelerin durdurulamaz olduğunu söyleyebiliriz.

Vladimir Putin, nükleer kapasiteli füzelerin ses hızının 20 katı hıza ulaşabildiğini söyledi ve bu, füzenin beklenenden çok daha hızlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca Putin daha da önemli bir konuya değindi. Söylediğine göre şu anda dünya üzerindeki hiçbir ülkede hipersonik füze bulunmuyor. ABD ve Çin hipersonik füze geliştirmeye devam etseler bile, henüz böyle bir teknolojiye sahip değiller.

26 Kasım'da, 2010 yılında imzalanan START anlaşması kapsamında Rusya, ABD'li yetkililerin Avangard'ı incelemesi için bazı izinler vermişti. 2021 yılında bu izinler doluyor. İlerleyen zamanlarda bu tür hızlı füzelerin daha fazla kullanılacağını söyleyebiliriz. Sizce hipersonik füzeler geleceği nasıl şekillendirebilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.