Rusya, BAE'li Astronotlar için Helal Gıda Hazırlayacak

Rusya Uzay Gıda Laboratuvarı, kozmonotların gıda ihtiyacı için üretim yapan bir kurum. Ancak son gelen haberlere göre Uzay Gıda Laboratuvarı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için helal gıda hazırlayacak.

Önümüzdeki sonbaharda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gidecek olan ilk astronotların gıda ihtiyacını karşılamak için geleneksel Arap yemekleri hazırlanmaya başlanacak. Bunu gerçekleştirecek olan ise Uzay Gıda Laboratuvarı olup astronotlar için konserve helal gıdalar üretecek.

UUİ’ye gidecek olan BAE’li astronotlar için ilk etapta hazırlanacak yemekler ise belli oldu. Bu yemekler bir tür şehriye olan balaleet, balık yemeği olan saluno ve madrouba olacak. Yemeklerin önümüzdeki Ağustos ayının ortasına kadar hazır olacağı düşünülüyor.

BAE’li astronotların UUİ'ye gitmesi kararı 2018 yılına dayanıyor. Rusya ve BAE geçtiğimiz yıl BAE'li astronotların UUİ’ye gitmesi için bir anlaşma imzalamıştı. BAE’den gidecek olan ilk astronotlar Hazza Mansouri ve Sultan Niyadi olacak.

Astronot adayları eğitimlerine geçen sonbahar Moskova’da başlamışlardı. Mansouri’nin Eylül ayının sonunda Soyuz MS-15 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesi planlanıyor. Mansouri’nin Dünya’ya dönüş tarihi ise 8 Ekim olacak.