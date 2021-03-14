Rusya ve Çin'den Ay İstasyonu için İş Birliği

Rusya ve Çin Ay İstasyonu ile uzayda rakipsiz olabilir. Rusya ve Çin, ortak bir Ay araştırma istasyonu için anlaşma imzaladıklarını açıkladılar. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ISS'in yerini alabilecek bu istasyon, ABD'yi saf dışı bırakabilir.

Çin'in Ay hedeflerinde ulaşmak için yeni bir ortağı var: Rusya.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile Rusya'nın Roscosmos Devlet Uzay Faaliyetleri Kurumu arasında imzalanan bir anlaşmaya göre, iki hükümet ya Ay yüzeyinde ya da Ay yörüngesinde kalıcı bir üs kurmak için iş birliği yapacak.

Anlaşma, Ay yüzeyinde kurulacak uzun süreli otonom kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. CNSA'dan yapılan açıklamada, "Kapsamlı bir bilimsel deney üssü olarak tanımlanan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) için imzalar atılmıştır" ifadesine yer verildi.

Rusya ve Çin Ay İstasyonu ile Uzayda Rakipsiz Olabilir

Nihai üs, potansiyel olarak Çin ve Rusya'yı yeni bir uluslararası uzay iş birliği çağının merkezine koyacak. Ancak uzmanlara göre tüm ilgili ülkelere ve uluslararası ortaklara açık da olacaktır. Dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), 20 yılı aşkın süredir bilimsel araştırmalar için astronotlara ev sahipliği yapıyor, ancak hem operasyonel hem de jeopolitik olarak ömrünün sonuna yaklaşıyor. Rusya-ABD geriliminin ortasında, ISS'ye mali destek ancak 2024'e kadar garanti ediliyor.

ISS halihazırda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Avrupa ve Kanada'nın anlaşmalarıyla ayakta kalıyor, ancak özellikle Çin hariç tutuluyor. Pekin yönetimi önümüzdeki birkaç ay içinde kendi uzay istasyonunu kurmayı planlıyor. Mürettebatlı görevler bu yılın sonlarına doğru devam edecek ve inşaatın 2022'de tamamlanması bekleniyor. ISS 2025'e kadar planlandığı gibi hizmet dışı bırakılırsa Çin, uzay istasyonuna sahip tek ülke olabilir.

Ay'daki gövde gösterisine rağmen Çin, ILRS için başka ortaklar arıyor ve bu, Rusya'nın imza atan son ülke olmayabileceği anlamına geliyor. CNSA'nın yeni istasyon fikrini Avrupa Uzay Ajansı'na da sunduğu bildirildi.

Mevcut ABD mevzuatı, NASA'nın CNSA ile iş birliği yapmasını engelliyor. Planlanan ILRS, uzay araştırmaları ve deneyleri için küresel bir üs haline gelirse ABD uzay çalışmalarında dışarıda kalabilir.

Çin'in mevcut planları, 2036'da ilk insanlı Ay görevine işaret ediyor, bu da herhangi bir kalıcı Ay üssünün faaliyete geçmesinin on yıldan fazla süreceği anlamına geliyor. Ancak Rusya ile yapılan anlaşmadan önce bile Ay'da uzun vadeli bir insan varlığı oluşturmayı planlıyordu.