Rusya ve Çin'den Ortak Açıklama: COVID-19'u ABD Üretti

Rusya ve Çin'den COVID-19'u ABD üretti açıklaması geldi. Rusya'nın bu iddiasının ardından ABD biyo-laboratuvarlarına soruşturma çağrısı yapıldı. ABD'nin, Rusya ve Çin sınırlarında onlarca biyo-laboratuvara sahip olması merak uyandırıyor.

Soğuk Savaş bir intikamla geri dönebilir ve ABD'nin en büyük düşmanları bazı eski Sovyet taktiklerini deniyor olabilir.

Rusya ve Çin'den COVID-19'u ABD üretti açıklaması

Rus ve Çin hükümet yetkilileri, ABD'yi sınırlarının yakınında biyolojik silah ve COVID-19 oluşturmaktan suçladı. İki Asya ülkesi, dünyayı etkileyen virüsten Amerikalıların sorumlu olduğunu öne sürmek için bir araya geldi.

Rusya'nın Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev, Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, "ABD'nin kontrolü altındaki biyolojik laboratuvarların tüm dünyada sıçramalar ve sınırlar içinde büyüdüğü gerçeğine dikkat etmenizi öneririm. Garip bir tesadüf gibi görünen bu laboratuvarlar Rusya ve Çin sınırlarının yakınında." dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Müdürü olarak görev yapan Patrushev, biyo-laboratuvarların bulunduğu alanlarda bu bölgelere özgü olmayan hastalıkların kaydedildiğini ekledi. Ardından ABD'yi bu tesislerde biyolojik silahlar geliştirmekle suçladı.

Rus devlet medyası da Patrushev'in ABD'ye yönelik suçlamalarını yineledi ve yaydı. Asya ülkelerinin bu iddiaları çok ciddi olsa da ABD'nin bu bölgede pek çok biyolojik laboratuvarlar barındırdığını hatırlatmak gerekiyor. ABD'nin, yalnızca Ukrayna'da 16 biyo-laboratuvarı bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lijian Zhao paylaştığı tweet'te, "ABD'nin biyo-askeri faaliyetleri şeffaf, güvenli veya haklı değildir. ABD neden tüm dünyada bu kadar çok laboratuvara ihtiyaç duyuyor? Fort Detrick'teki laboratuvar da dahil olmak üzere bu laboratuvarlarda hangi aktiviteler gerçekleştiriliyor?" dedi.

Uzmanlar, ABD biyo-laboratuvarlarının araştırılmasının virüsün kökenine dair ipuçları sunabileceğini söyledi. Fakat ABD, uluslararası toplumun biyo-laboratuvarları konusundaki sorularını görmezden gelmeye devam ediyor.

Ek olarak DSÖ liderliğindeki misyonun üyeleri, Çin'deki saha gezileri ve derinlemesine ziyaretlerinden sonra, 'laboratuvarda yapıldı' teorisinin son derece düşük olduğunu kabul etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ekibin araştırması sırasında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Uzmanlar, hipotezin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını, ABD biyo laboratuvarları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarla daha fazla araştırma yapılabileceğini dile getirdi.