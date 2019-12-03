Rusya’da Yabancı Yazılımlı Cihazlara Yasak Geliyor

Rusya’da teknolojik cihazlara yerli yazılım şartı getirilmesi gündemde. Yabancı yazılımlı telefon ve bilgisayarların satışını yasaklayan yeni düzenleme, 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, onayladığı yeni yasayla ülkede Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışını yasaklıyor.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, 1 Temmuz 2020'den itibaren ülkede satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarlarında Rus yazılımlarının bulunması gerekiyor. Aksi taktirde bu cihazlar Rusya’da satılamayacak ve karara uymayan firmalara ağır para cezaları verilebilecek.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara nasıl yükleneceği ise henüz bilinmiyor. Süreçle ilgili detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Yeni yasayla birlikte ülkedeki bazı yetkililer, Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının daha iyi korunacağını söylüyor. Fakat bazı uzmanlar ise, bu kararın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağını savunuyor.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması konusu daha önce de gündeme gelmişti. Yandex ve Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri bunu desteklerken, Apple, Samsung ve Huawei gibi yabancı firmalar buna karşı çıkmıştı.

Yabancı şirketlerin, 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek olan yeni yasayı da pek hoş karşılamayacağını söyleyebiliriz.