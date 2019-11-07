Rusya'da Yerli Olmayan Teknoloji Ürünleri Yasaklanacak

Rusya'da parlementoya bağlı olarak kararlar alan Devlet Duması'ndan ilginç bir öneri geldi. Rusya'da, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarlarların satışının yasaklanması talep ediliyor.

Özellikle Amerikan yazılımlarına karşı olan Rus hükümeti, daha önce devlet kurumlarında Windows kullanımını yasaklamıştı. Şimdi ise başta telefon ve bilgisayar olmak üzere çeşitli sektörlerdeki teknoloji ürünlerini kısıtlamak isteyen Rus Devlet Duması, yazılım bilgilerini açıkça paylaşmayan ürünleri ülkeye sokmayacak.

Windows, Android, iOS gibi çeşitli ürünleri kapsayacağı düşünülen yeni tasarıya uymayan ithalat şirketlerine de ağır cezalar gelebileceği dile getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Duması Milletvekili Aleksey Kanayev, bu tasarıyla birlikte Rus vatandaşlarının daha güvenilir yaşayabileceğini ve Rus teknoloji şirketlerinin ön plana çıkabileceğini aktardı.

Tasarının yasalaşması için Federasyon Konseyi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyorken Rus vatandaşları bu konu hakkında endişeli. Özellikle kısıtlamalar konusunda hükümete karşı olan vatandaşların bu tasarıya ise tepki göstereceği düşünülüyor. Bakalım Rusya pazarını oluşturan yazılım şirketleri bu tasarıyı nasıl karşılayacak, göreceğiz.