Rusya’dan Google ve Facebook’a Siyasi Reklam Suçlaması

Rusya, siyasi reklamlar nedeniyle bir kez daha internet devleri Google ve Facebook ile karşı karşıya. Google ve Facebook ülkedeki siyasi reklam yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Rus telekomünikasyon denetleme servisi Roskomnadzor, hem oylama günü hem de önceki gün reklam yayınlama yasağı olmasına rağmen, Google ve Facebook’u 8 Eylül’deki bölgesel seçimler sırasında siyasi reklamlara izin vermekle suçladı.

Roskomnadzor’un açıklamasında, "Google ve Facebook’un bu eylemleri, Rusya’nın iç işlerine müdahale ve demokratik seçimlerin düzenlenmesine mani olma şeklinde görülebilir. Yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilen bu eylemler kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Yetkililerin 6 Eylül’de her iki şirketi de konu hakkında uyardığı ancak yine de siyasi reklamların YouTube da dahil olmak üzere bazı platformlarda yer aldığı iddia ediliyor. Ancak şimdilik herhangi bir platforma cezai bir işlem uygulanmiş değil.

Aslında Google söz konusu reklamları kaldırmayı daha önceden kabul etmiş ve yerel kanunlara uyduğunu açıklamıştı. Yine de Rus ve Amerikan teknoloji şirketleri arasındaki gerginliği azaltmak pek de kolay görünmüyor.

Google ve Facebook’a tekelciliği önleme ve veri depolama yasalarına uyma konusunda da baskı yapan Rusya, ülkedeki şirketlerin seçimlere müdahalesini engellemek yerine çeşitli internet platformlarıyla uğraşmayı daha çok tercih ediyor gibi görünüyor.