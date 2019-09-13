Rusya’dan Tinder’a Rakip Yeni Uygulama: Lovina

Mail.Ru internet grubu bünyesinde Rusların Facebook’u olarak faaliyet gösteren VKontakte, Tinder benzeri yeni bir tanışma uygulaması olan 'Lovina'yı duyurdu.

Tanışma ve görüntülü konuşma uygulaması Lovina, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan gibi bazı ülkelerde kullanıma sunuldu.

Uygulamada rastgele kullanıcılarla videolu görüşme imkanı sunuluyor. Her arama için belirli bir süre kısıtlaması bulunsa da karşılıklı ilgi duyulması durumunda görüşme uzatılabiliyor. Ayrıca uygulama içerisinde anket ve chat yöntemiyle tanışma imkanı da yer alıyor.

Rastgele kişilerin profilleri değerlendirilerek yakından tanıma için konuşma teklif edilebiliyor. Ancak kişiler 48 saat içinde görüntülü konuşma ya da video geçmişi seçeneğini tercih etmezse diyalog sonlandırılıyor.

Lovina'nın Müdürü Vladimir Mahova da uygulama hakkında, "Fotoğraflar ve yazışmalarla her zaman birinin sizin için ne kadar uygun olduğunu anlayamazsınız. Ancak canlı görüşme ile aranızda bir kıvılcımlanma olup olmadığı açık hale geliyor. Görüntülü aramalar ve video geçmişi ile ilk görüşme heyecanını hissedip daha fazla görüşmek isteyip istemediğinize bakabilirsiniz." diye konuştu.