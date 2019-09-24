Rusya’dan 'Uluslararası Uzay İstasyonu' Hakkında Önemli İtiraf

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rusya’ya ait kapsülünde bir delik olduğu ortaya çıkmıştı. Rusya Federal Uzay Ajansı söz konusu deliğin neden oluştuğunu bildiklerini fakat bunu açıklamayacaklarını duyurdu.

2018’in ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilginç bir durum ortaya çıkmıştı. Sciencealert’da yer alan habere göre, astronotlar, istasyonda yavaş ama sabit bir şekilde hava basıncı kaybedildiğini fark etti.

Astoronotlar durumu derhal rapor ederek yetkililere bildirdi. Daha sonra basınc kaybının bir delik nedeniyle oluştuğunun anlaşılması üzerine, söz konusu delik gerekli malzemelerle kapatılarak sorun giderildi.

Bu soruna neyin yol açtığını anlamak adına çeşitli araştırmalar yapıldı ancak olay Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) açıklamasıyla sonlandırıldı.

Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin açıklamasında, “Delik, kapsülün yaşam bölümlerindeydi ve uzun zaman sonra yeniden etki etmeye başladı. Bütün örnekleri aldık ve bütün testleri yaptık. Deliğe tam olarak neyin sebep olduğunu biliyoruz ancak sizlere hiçbir şey söylemeyeceğiz. Bir nevi gizliliği korumamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.