Rusya, Dünyanın İlk İnsansız Nükleer Denizaltısını Üretebilir

Amerika'nın popüler dergisi, Rusya'nın ilk insansız nükleer denizaltısını üretebileceği haberini paylaştı.

Dünyada gelişen teknoloji ile beraber hergün yeni araçlar ve cihazlar görebiliyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırmaya yarayan bu teknolojiler savaş, savunma, ulaşım için de olabiliyor. Günümüzde denizaltılar su altında gidebilen gemiler diyebiliriz. Tabii savaş için veya ulaşım için de kullanılabilirler.

Forbes Dergisi'nin yaptığı habere göre Rusya, dünyanın ilk insansız nükleer denizaltısını geliştirmeye hazır. İnsansız araçlar konusunda ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülke insansız araçlar üretiyor veya üretmeye çalışıyor. Ancak insansız denizaltı konusunda dünyada benzeri olmayan bir çalışma Rusya'da mevcut görünüyor.

Yapılan haberde, bağımsız çalışabilen ve uzun süreli operasyonlar için tasarlandığı belirtilen bu denizaltının, nükleer türbin jeneratörlerini drone teknolojisi ile birleştirerek yeni bir insansız araca çevirebileceği belirtildi. Yani Rusya dünyanın ilk insansız denizaltısını yapmaya hazırlanıyor ve bunun için tüm imkanlara sahip olduğu biliniyor. Bakalım bu denizaltı gerçekten karşımıza çıkacak mı?