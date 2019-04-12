Rusya Facebook’a Ceza Kesti!

Rusya’da Facebook’a, Rus kullanıcıların kişisel verilerinin bulunduğu sunucuları Rusya'ya taşımadığı gerekçesiyle bir dava açılmıştı.

Mahkeme, ilgili yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook’u haksız buldu ve 3 bin ruble (yaklaşık 46 dolar) para cezası kesti. Rusya’da aynı ihlalden dolayı geçtiğimiz hafta Twitter’a da 3 bin ruble para cezası verilmişti.

Rusya’da 1 Eylül 2015'te yürürlüğe giren kişisel veri depolama kanununa göre, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içerisinde depolanması zorunluluğu bulunuyor.

Roskomnadzor (Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu), bu kanunu ihlal eden internet sitelerini kapatma yetkisine sahip.

LinkedIn ve Telegram da Yasaklanmıştı

Roskomnadzor, daha önce Rusya’da LinkedIn ve Telegram’a erişimi de yasaklamıştı. 2016 yılında LinkedIn, 5 milyon Rus kullanıcının bilgilerini Rusya’daki sunucularda saklamayarak kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

2018 yılında ise Rusya'nın Moskova bölgesindeki Taganskiy mahkemesi, Roskomnadzor'un talebini onaylayarak Telegram’ın yasaklanmasına izin vermişti.