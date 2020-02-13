Rusya, Facebook ve Twitter'a Ceza Kesti

Rusya Federasyonu Mahkemeleri, kişisel verilerin korunması konusunda gereklilikleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Facebook ve Twitter'a 8 milyon rublelik ceza kesti. Cezanın ödenmemesi durumunda yaptırım uygulanacağı dile getirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), başkent Moskova’da bulunan Taganskiy Mahkemesi'ne Facebook ve Twitter hakkındaki sorunları konusunda dava açmıştı.

Twitter ve Facebook’un kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, sosyal medya sitelerinin her birine 4 milyon ruble (yaklaşık 62 bin 800 dolar) para cezası verdi.

Roskomnadzor, Rus kullanıcıların veri tabanlarının Rusya topraklarındaki sunucularda tutulmasına yönelik karara uymadıkları gerekçesiyle geçen ay Facebook ve Twitter aleyhine dava açmıştı. Rusya’da profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişim aynı mevzuat gerekçesiyle 2016’da yasaklanmıştı.

Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu da benzer şekilde Facebook'a ceza kesmişti. Yaklaşık beş ay önce gerçekleşen olayda Facebook, 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırılmıştı.