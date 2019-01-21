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  4. Rusya: "Facebook ve Twitter Kişisel Veri Gizliliğini Sağlayamıyor!"

Rusya: "Facebook ve Twitter Kişisel Veri Gizliliğini Sağlayamıyor!"

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) yaptığı açıklamada, sosyal medya platformları topa tutuldu ve Rusya, Twitter ile Facebook için idari işlem başlattı.

Özellikle Facebook ve Twitter'ın kişisel hesap güvenliliğini sağlayamadığını ifade eden Roskomnadzor, Rus kullanıcılarının verilerinin yalnızca Rusya topraklarında saklanmasını istedi. Ayrıca kurum daha önceden sosyal ağlarını yöneten şirketlerden yazılı talepte bulunulduğunu hatırlattı.

Eskiden iletilen talebe yönelik herhangi bir çalışma başlatmayan Facebook ve Twitter'a idari işlem başlattıklarını duyuran Roskomnadzor, 2015'ten beri Rus vatandaşlarının verilerini kendi ülkesinde tutmaya çalışıyor.

Facebook ve Twitter İlk Değil

2015'te yürürlüğe giren kanunla birlikte Rus kullanıcılarının kimliklerini daha güvenilir hale getirdiklerini belirten Rusya, kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için Linkedin ve Telegram'ı yasaklamıştı.

Roskomnadzor'un Facebook ve Twitter'a yönelik başlattığı idari işlem sonucunda şirketler verileri korumaya yönelik çalışmalarda bulunmazsa, sosyal medya devlerinin Rusya'da yasaklanabileceği düşünülüyor.

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