Rusya Facebook ve Twitter'a Erişimi Engelledi

Ukrayna'da devam eden savaşa bilgiye ulaşma savaşı da eşlik ediyor. Rusya, Facebook ve Twitter'a erişimi engellediğini açıkladı.

Rus yetkililer, bu kararın nedeni olarak Rus medyasına ve kaynaklarına yönelik ayrımcılığı öne sürdü. Roskomnadzor (Rusya'nın iletişim düzenleyicisi) tarafından Guardian ve diğer haber kaynakları aracılığıyla duyurulan bu hamle, ABD teknoloji şirketlerinin yanlış bilgi akışını kontrol etmek amacıyla Rus devletine ait haber hizmetlerine erişimi kısıtlamaya başlamasının hemen ardından geldi.

Cuma günü Rus hükümeti "sahte haberlerin" yayılmasını yasaklayan bir yasa tasarısını onaylamıştı. Bunun üzerine BBC de dahil olmak üzere ajanslar, gazetecilerini tutuklanmaktan korumak adına Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı.

Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, yasağın "milyonlarca Rus'un güvenilir bilgilerden mahrum bırakılacağı" ve "seslerini duyurmaktan vazgeçecekleri" anlamına geldiğini söyledi. Clegg, Rusya'da Facebook'a erişimi yeniden sağlamak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşının Dijital Taraftaki Mevcut Durumu

Ukrayna'daki durum ve çevresindeki olaylar saat saat değişmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak bir dizi teknoloji şirketi ürünlerini Rusya'da satmayı durdurduğunu açıkladı. Ayrıca Ruslar artık dünyaya reklam veremeyecek durumdalar. Ülkede yasaklanmasının ardından Facebook artık Rus reklam verenlerin reklamlarını veya hedef kitlesi Rusya'daki insanlar olan reklamları yayınlamıyor. Google, Snapchat ve Twitter da geçtiğimiz saatlerde benzer hamleler yaptı.

Savaş devam ettiği sürece Youtube ve TikTok gibi diğer platformların da Rusya'da yasaklanması muhtemel görünüyor. Rusya her zaman hükümet düzeyinde dünyadaki en sıkı internet kontrollerine sahipti ve artık halkın devlet kontrolü dışında başvurabilecekleri bağımsız haber kaynağı neredeyse kalmadı.